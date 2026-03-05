Infos précédentes :
- Le nouveau Altin Gün en écoute
- Altin Gün sort un album en février
- Altin Gün en France
- Altin Gün perd sa chanteuse
- Altin Gün sort un nouveau clip
- Altin Gün dévoile un nouvel extrait
- Rock En Seine complète son affiche
- Du lourd au Levitation France
- Levitation France : les 1ers noms !
- Altin Gün poursuit la présentation de son nouvel album
Posté par Ted.
Modéré le 05/03/2026 à 08:00.
Modéré le 05/03/2026 à 08:00.
Le nouveau Altin Gün en écoute - 05/03
Garip, le nouvel et 6e album du groupe psyché anatolien Altin Gün sorti le 20 février 2026 (Glitterbeat Records / Modulor), a été mis en ligne. Il s'écoute à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires