Hell Is Nothing, groupe parisien de metalcore progressif, a récemment annoncé la sortie de son premier album, This thing we call silence, attendu le 1er mai 2026. À cette occasion, il dévoile "Leveling downpour", un nouveau single à découvrir en lyric video. [plus d'infos]

