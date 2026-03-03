Posté par Ted.
Hell Is Nothing lance un 1er album - 03/03
Hell Is Nothing, groupe parisien de metalcore progressif, a récemment annoncé la sortie de son premier album, This thing we call silence, attendu le 1er mai 2026. À cette occasion, il dévoile "Leveling downpour", un nouveau single à découvrir en lyric video. [plus d'infos]
