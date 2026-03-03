Neuf ans après la sortie de son dernier album (et un an après l'excellent Electric war avec Malcolm Catto), le trio rock-soul-psychédélique londonien Little Barrie signe son grand retour discographique avec Gravity freeze. C'est Tony Coote qui sera derrière les fûts de ce nouvel album attendu pour le 22 mai 2026, via Easy Eye Sound. Un 1er extrait se trouve à la suite, avec "More bad miles of road". [plus d'infos]

