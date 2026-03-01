Posté par Ted.
La mauvaise graine de Crouch - 01/03
Le trio belge de prog-post-metal Crouch (avec des membres de Wiegedood, Oathbreaker, Rise And Fall, Living Gate...) sortira son nouvel album, Breaking the catatonic state, le 20 mars 2026 chez Heimlich Manoeuvres. "Bad seed", extrait de ce dernier, est à découvrir à la suite.
[ Breaking the catatonic state: Bandcamp ] [plus d'infos]
