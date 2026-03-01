Posté par Ted.
Le groupe de garage rock psyché de Bâle Harvey Rushmore & The Octopus est de retour avec un nouveau single clippé nommé "Mindsucker", extrait d'un album à venir du même nom qui sortira le 13 mars 2026 via Taxi Gauche Records (Fomies, Pablo Infernal, Calvin Love). [plus d'infos]
