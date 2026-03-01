Le Riip Fest est de retour les 3 et 4 juillet prochain à l'espace Oésia de Notre Dame d'Oé (37). Parmi les groupes invités à se produire, se trouvent Shai Hulud, D.R.I, Thrown, Cancer Bats, Slope et End It. Toutes les infos à la suite.

[ Page de l'évenement: Facebook ]

