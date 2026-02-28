Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 28/02/2026 à 08:00.
Population II - Électrons libres du QuébecPopulation II magouilleur - 28/02

Population II a sorti "Magouilleux", un nouveau single qui se retrouver le 3 avril 2026 sur un EP intitulé Gimmicks via Bonsound. Il s'écoute à la suite. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page