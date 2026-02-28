Ca y est, le Motocultor Fest a terminé la programmation de sa prochaine édition (du 13 au 16 août 2026 à Carhaix). Parmi les 26 derniers groupes annoncés se trouvent Slift, Leprous, Coroner, Eisbrecher, Múr, Brieg Guerveno, Hrafngrimr, Unleashed, Wormsand et Pain Magazine. Pour visualiser la totalité des groupes, un petit tour sur le lien du site officiel ci-dessous.

[ motocultor-festival.com: Site officiel ]

