My New Band Believe, nouveau projet de Cameron Picton, bassiste de Black Midi, va sortir un premier album éponyme le 10 avril chez Rough Trade. Un morceau, "Numerology", se découvre à la suite, mais ne sera pas sur la trackliste de l'album, mais plutôt sur un 10'' bonus inclus dans l'édition spéciale du vinyle ainsi que sur la version CD deluxe en tirage limité. [plus d'infos]

