Bad Situation vient d'annoncer une date au Trabendo à Paris le 2 octobre prochain. Pour l'occasion, le groupe dévoile un nouveau titre, "Wait for me". [ plus d'infos ]

