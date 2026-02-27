Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 27/02/2026 à 08:00.
Bad Situation - Bad SituationAttends Bad Situation au Trabendo - 27/02

Bad Situation vient d'annoncer une date au Trabendo à Paris le 2 octobre prochain. Pour l'occasion, le groupe dévoile un nouveau titre, "Wait for me". [plus d'infos]

