Infos précédentes :
- Attends Bad Situation au Trabendo
- La réalité floue de Bad Situation
- Kave Fest 2025 : l'affiche
- Le bon Plan d'avril
- Septaria est psyché
- Bad Situation @ Hellfest
- Bad Situation sort une vidéo sur son aventure au Hellfest
- Mag #60 : La Tournée du Siècle
- Bad Situation prend sur lui
- Bad Situation sort un premier LP
Attends Bad Situation au Trabendo - 27/02
Bad Situation vient d'annoncer une date au Trabendo à Paris le 2 octobre prochain. Pour l'occasion, le groupe dévoile un nouveau titre, "Wait for me". [plus d'infos]
