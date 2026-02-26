Infos précédentes :
Divorce chez Better Lovers - 26/02
Better Lovers a annoncé sa séparation d'avec son frontman, Greg Puciato (ex-Dillinger Escape Plan, The Black Queen, Killer Be Killed, etc.). En bons termes. Le groupe a un nouvel album en phase finale d'écriture. [plus d'infos]
Better Lovers
LP : Highly irresponsible
Label : SharpTone Records
Date de sortie : 25/10/2024
LP : Highly irresponsible
Label : SharpTone Records
Date de sortie : 25/10/2024
Lie between the lines
Your misplaced self
A white horse covered in blood
Future myopia
Deliver us from life
Drowning in a burning world
Everything was put here for me
Superman died paralyzed
At all times
Love as an act of rebellion
