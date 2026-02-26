Infos précédentes :

The Gathering 2022Le ciel rouge d'Anneke - 26/02

L'ex-The Gathering, Anneke Van Giersbergen, a dévoilé un nouveau morceau : "Red sky". Elle sort un nouvel EP, La mort, le 27 mars. [plus d'infos]

