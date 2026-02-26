Infos précédentes :
- Le ciel rouge d'Anneke
- Séparation chez The Gathering
- The Gathering et Anneke ensemble pour Mandylion
- Les femmes dans le metal en docu
- Pas de remède pour Savage Lands
- The Gathering se lève
- Anneke en Islande
- Le Summer Breeze 2K14 ne change pas d'air(e)...
- Le stackhanoviste de la semaine : Shane Embury
- Le supergroupe du jour : Tronos
Posté par M!ke.
Modéré le 26/02/2026 à 08:00.
Modéré le 26/02/2026 à 08:00.
Le ciel rouge d'Anneke - 26/02
L'ex-The Gathering, Anneke Van Giersbergen, a dévoilé un nouveau morceau : "Red sky". Elle sort un nouvel EP, La mort, le 27 mars. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires