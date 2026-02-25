Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Ouverture (Deus ex machina) Major threat Leather temple She rules the ruins Start your engines Neon requiem Iron sanctuary The misfits / the rebels Speed or perish The end complete

Nouveau single du prochain Carpenter Brut avec "Speed or perish". Leather temple sort le 27 février. [ plus d'infos ]

