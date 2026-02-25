Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 25/02/2026 à 08:00.
carpenter brut - carpenterbrutliveLa vitesse pour Carpenter Brut ou périr - 25/02

Nouveau single du prochain Carpenter Brut avec "Speed or perish". Leather temple sort le 27 février. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Carpenter Brut-Leather temple
Carpenter Brut
LP : Leather temple
Date de sortie : 27/02/2026
Ouverture (Deus ex machina)
Major threat
Leather temple
She rules the ruins
Start your engines
Neon requiem
Iron sanctuary
The misfits / the rebels
Speed or perish
The end complete

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page