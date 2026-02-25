Infos précédentes :
La vitesse pour Carpenter Brut ou périr - 25/02
Nouveau single du prochain Carpenter Brut avec "Speed or perish". Leather temple sort le 27 février. [plus d'infos]
Carpenter Brut
LP : Leather temple
Date de sortie : 27/02/2026
Ouverture (Deus ex machina)
Major threat
Leather temple
She rules the ruins
Start your engines
Neon requiem
Iron sanctuary
The misfits / the rebels
Speed or perish
The end complete
