Dälek livre un 2e extrait de son nouvel album - 25/02
Dälek sort un nouvel album le 27 mars qui s'appelle Brillance of a falling moon, via Ipecac. Un nouvel extrait ("Knowledge | Understanding | Wisdom") se trouve à la suite. [plus d'infos]
Dälek [ dalekmusic: Facebook (9 hits) ]
04 mars 2026: NANCY - L'Autre Canal
05 mars 2026: LORIENT - Hydrophone
06 mars 2026: SAINT MALO - La Route du Rock
07 mars 2026: LYON - Sonic
14 avril 2026: KARLSRUHE (ALL) - Jubez
15 avril 2026: NUREMBERG (ALL) - Musik Verein
16 avril 2026: COURTRAI (BEL) - De Kreun
17 avril 2026: BRUXELLES (BEL) - Magasin 4
18 avril 2026: TILBURG (NL) - Roadburn
09 mai 2026: KREMS (AUT) - Donau Festival
10 mai 2026: GENEVE (SUI) - Cave 12
11 mai 2026: ST GALL (SUI) - Palace
12 mai 2026: NEUCHATEL (SUI) - Case a Chocs
14 mai 2026: BERLIN (ALL) - Neue Zukunft
