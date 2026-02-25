Infos précédentes :

Fontaines D.C.Un Fontaine DC écrit pour Peaky Blinders - 25/02

Grian Chatten de Fontaines D.C. a composé "Puppet" avec Antony Genn (Elastica, Joe Strummer and the Mescaleros, The Hours) et Martin Slattery (The Hours), pour la BO de "The immortal man", le nouveau Peaky Blinders. Ça s'écoute à la suite. [plus d'infos]

