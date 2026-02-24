Infos précédentes :

Coroner métamorphosé - 24/02

Un live pour "Metamorphosis" de Coroner se mater ci-après. Capté en 2018 au Rock Hard Festival allemand. [plus d'infos]

Coroner-Dissonance theory
Coroner
LP : Dissonance theory
Label : Century Media
Date de sortie : 17/10/2025
Oxymoron
Consequence
Sacrificial lamb
Crisium bound
Symmetry
The law
Transparent eye
Trinity
Renewal
Prolonging

