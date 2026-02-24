Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Un live pour "Metamorphosis" de Coroner se mater ci-après. Capté en 2018 au Rock Hard Festival allemand. [ plus d'infos ]

