Coroner métamorphosé - 24/02
Un live pour "Metamorphosis" de Coroner se mater ci-après. Capté en 2018 au Rock Hard Festival allemand. [plus d'infos]
Coroner
LP : Dissonance theory
Label : Century Media
Date de sortie : 17/10/2025
Century Media
Oxymoron
Consequence
Sacrificial lamb
Crisium bound
Symmetry
The law
Transparent eye
Trinity
Renewal
Prolonging
