Infos précédentes :
- La dernière imagination de Dark Tranquility
- Pour notre agenda
- Dark Tranquility n'est pas rien
- Amon Amarth en avril en France
- GrasPop : c'est encore plus énorme
- Dark Tranquillity envoie du son
- Dark Tranquility en construct-ion
- Du lourd au Motocultor 2K12
- Du lourd au Motocultor Fest 2012
- Encore des noms pour le Motocultor 2012
Posté par M!ke.
Modéré le 24/02/2026 à 08:00.
Modéré le 24/02/2026 à 08:00.
La dernière imagination de Dark Tranquility - 24/02
Dark Tranquility propose une version live pour son titre "The last imagination". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires