Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 23/02/2026 à 07:20.
Modéré le 23/02/2026 à 07:20.
Le masque de la fièvre d'At The Gates - 23/02
At The Gates sortira son ultime album avec Tomas Lindberg au chant, The ghost of a future dead, le 24 avril chez Century Media. Le morceau d'ouverture, "The fever mask", a été mis en ligne. [plus d'infos]
At the Gates
LP : The ghost of a future dead
Label : Century Media
Date de sortie : 24/04/2026
LP : The ghost of a future dead
Label : Century Media
- Century Media (849 hits)
Date de sortie : 24/04/2026
The fever mask
The dissonant void
Det oerhörda
A ritual of waste
In dark distorition
Of interstellar death
Tomb of heaven
Parasitical hive
The unfathomable
The phantom gospel
Förgängligheten
Black hole emission
The dissonant void
Det oerhörda
A ritual of waste
In dark distorition
Of interstellar death
Tomb of heaven
Parasitical hive
The unfathomable
The phantom gospel
Förgängligheten
Black hole emission
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires