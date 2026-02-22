Infos précédentes :

Chris Cornell - SongbookCornell @ Pinkpop 2009 - 22/02

Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave) était à l'affiche du Pinkpop en 2009 en solo. L'occasion pour lui notamment de reprendre certains des plus cultes morceaux de ses formations légendaires. Le concert est dispo sur le web. [plus d'infos]

