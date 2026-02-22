Infos précédentes :
- Cornell @ Pinkpop 2009
- Drink The Sea à Paris en décembre
- Audioslave sort les archives
- Une vidéo de Chris qui reprend John
- la vie de Chris Cornell en film
- Patience, Chris reprend les Guns
- Soundgarden pour un album posthume ?
- Le ground zero de Cornell acoustique
- Cornell crie en acoustique
- Quand Cornell fait du bien
Posté par M!ke.
Modéré le 22/02/2026 à 08:00.
Modéré le 22/02/2026 à 08:00.
Cornell @ Pinkpop 2009 - 22/02
Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave) était à l'affiche du Pinkpop en 2009 en solo. L'occasion pour lui notamment de reprendre certains des plus cultes morceaux de ses formations légendaires. Le concert est dispo sur le web. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires