Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Nod I want it all Ricochet Damage is done Us against the world Black crown Sink like a stone Forty days State of emergency Gold long gone Soldier Prizefighter

Rise Against a partagé une version live de Ricochet , morceau-titre de leur dernier album sorti l'an dernier. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]