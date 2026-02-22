Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 22/02/2026 à 08:00.
Modéré le 22/02/2026 à 08:00.
Un jouet favori de Foo - 22/02
Les Foo Fighters ont annoncé la sortie de leur prochain opus, Your favorite toy, pour le 24 avril. Ils en ont publié le clip du morceau-titre et sont aussi passés par le plateau du Live on the Graham Norton show pour l'interpréter live. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires