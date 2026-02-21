Infos précédentes :
Le dernier Converge en écoute - 21/02
Le groupe de hardcore américain Converge a mis en ligne son nouvel album Love is not enough, sorti le 13 février 2026 via Epitaph. Il s'écoute à la suite avec le visualizer de "Bad faith". Le groupe sera le 26 juin au Superbowl Of Hardcore à Rennes. [plus d'infos]
