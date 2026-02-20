Près de 32 ans après la mort de Kurt Cobain, le leader de Nirvana, des experts indépendants ont démontré par une enquête que le décès était un suicide maquillé. L'équipe médico-légale a présenté un rapport dans lequel il est expliqué qu'ils ont des preuves que le chanteur aurait reçu une surdose d'héroïne sans consentement par des agresseurs qui l'auraient ensuite abattu d'une balle dans la tête. L'équipe avance également que le médecin légiste de l'époque avait conclu la mort par homicide, étant donné qu'il était impossible pour Cobain de se tirer une balle alors qu'il était dans le coma du fait de son overdose. Enfin, d'autres étrangetés sont évoquées comme le fait que la scène du suicide était très propre, il aurait du y avoir plus de sang selon eux. Du côté de la Police de Seattle, l'affaire reste close (pour le moment), sauf en cas de nouvelles preuves...

- -