L'affiche du Bocksons Festi'Val qui aura lieu à Valentigney (Doubs - 25) les 5 et 6 juin, est terminée : Les Ramoneurs de Menhirs, Sidilarsen, Cachemire, Ten 56., Ashen et Bandit Bandit seront de la partie. Pour + d'infos (et + de groupes !), c'est à la suite.

[ bocksons.com: Site officiel ]

