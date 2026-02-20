Posté par Ted.
Modéré le 20/02/2026 à 08:00.
Bocksons Festi'Val 2026 - 20/02
L'affiche du Bocksons Festi'Val qui aura lieu à Valentigney (Doubs - 25) les 5 et 6 juin, est terminée : Les Ramoneurs de Menhirs, Sidilarsen, Cachemire, Ten 56., Ashen et Bandit Bandit seront de la partie. Pour + d'infos (et + de groupes !), c'est à la suite.
Les Ramoneurs de Menhirs, Sidilarsen, Cachemire, Ten 56., Ashen et Bandit Bandit seront de la partie. Pour + d'infos (et + de groupes !), c'est à la suite.
[ bocksons.com: Site officiel ]
