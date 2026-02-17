Infos précédentes :
Un retour dans Arch Enemy ? - 17/02
En novembre dernier, Alissa White-Gluz annonçait son départ du groupe de metal suédois Arch Enemy, 11 ans après avoir remplacé Angela Gossow. Cette dernière, qui est devenue la manageuse du groupe entre temps, pourrait, selon les rumeurs, reprendre sa place de chanteuse au sein du groupe.
