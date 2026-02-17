Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 17/02/2026 à 08:00.
Arch Enemy-Bloody dynastyUn retour dans Arch Enemy ? - 17/02

En novembre dernier, Alissa White-Gluz annonçait son départ du groupe de metal suédois Arch Enemy, 11 ans après avoir remplacé Angela Gossow. Cette dernière, qui est devenue la manageuse du groupe entre temps, pourrait, selon les rumeurs, reprendre sa place de chanteuse au sein du groupe.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page