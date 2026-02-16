War Child Records va lancer le 6 mars 2026 un album collaboratif intitulé Help (2) dont les bénéfices serviront à soutenir le travail de l'association War Child venant en aide aux enfants grandissant dans les zones de conflits armées dans le monde. Sur cet album figureront un ensemble d'artistes dont Damon Albarn, Kae Tempest, Anna Calvi, Arctic Monkeys, Beck, Beth Gibbons, Depeche Mode, Foals, Fontaine D.C., Graham Coxon, Pulp ou encore Wet Leg. Un extrait ("Flags") est à découvrir à la suite, ce titre a été signé par Damon Albarn, Grian Chatten et Kae Tempest.

