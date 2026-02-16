Infos précédentes :

L'Opium Du Peuple poursuivra le 28 février son exploration des grands standards de la variété et de la pop française version metal avec un 7e album nommé Au confins du metalverse. Un extrait (qui date déjà) à la suite avec la reprise de "La boulette" de Diam's. [plus d'infos]

