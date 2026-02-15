Posté par Oli.
The Darts en clip et en France - 15/02
The Darts propose un nouveau single avec "Apocalypse", lui aussi extrait de l'album Halloween love songs qui sort début mars. Le groupe de Seattle passe par la France dans les prochaines semaines. [plus d'infos]
04 mars 2026: Vitré Very Rock Trip Party
26 mars 2026: Lille Bistrot de ST SO
27 mars 2026: Amiens, Péniche Celestine
28 mars 2026: Lauzach, Festival Bouge Ton Cube
01 avril 2026: Rouen, Fury Défendu
02 avril 2026: rleans, O'PATIO DÉFI
03 avril 2026: Vitré, Very Rock Trip Party
04 avril 2026: Montaigu Le Zinor
