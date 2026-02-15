Posté par Ted.
L'Ira Del Baccano livre un nouvel extrait - 15/02
Le groupe de stoner/doom instrumental italien L'ira Del Baccano est de retour avec The praise of folly, un 5e album studio sur le label Subsound Records, qui sortira le 20 février 2026. Il a dévoilé un second titre extrait de cet album, "Rosencrantz and guildenstern are dead". [plus d'infos]
