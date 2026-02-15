Infos précédentes :

Les Têtes Raides au Festival de la Paille 2008Le dernier des Wampas en écoute - 15/02

Où va nous ?, le 15e album des Wampas, est en écoute sur les plateformes de streaming de ton choix. Il est sorti le 6 février chez At(h)ome. Leur dernier clip, "Les chansons sur toi", est à la suite.
