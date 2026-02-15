Infos précédentes :

Posté par Oli.
Modéré le 15/02/2026 à 08:00.
BenightedBrutal Swamp Fest : 10 ans et plein les dents - 15/02

Pour le 10ème anniversaire du Brutal Swamp Fest sont attendus à St-Omer (entre Arras et Calais) le 25 avril : Monstrosity, Benighted, Dead Congregation, Relics Of Humanity, Bio-Cancer, Creeping Fear, Miasmes et Reject The Sickness.
[fr] Brutal Swampfest .fr: site officiel  External ]

