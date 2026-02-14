Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 14/02/2026 à 08:00.
SpiritboxSpiritbox aux Grammy - 14/02

Lors de la 68ème cérémonie des Grammy, Spiritbox est monté sur scène pour interpréter son morceau "Soft spine", issu de Tsunami sea. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Spiritbox-Tsunami sea
Spiritbox
LP : Tsunami sea
Date de sortie : 07/03/2025
Fata morgana
Black rainbow
Perfect soul
Keep sweet
Soft spine
Tsunami sea
A haven with two faces
No loss, no love
Crystal roses
Ride the wave
Deep end

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page