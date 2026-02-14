Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Spiritbox aux Grammy - 14/02
Lors de la 68ème cérémonie des Grammy, Spiritbox est monté sur scène pour interpréter son morceau "Soft spine", issu de Tsunami sea. [plus d'infos]
Spiritbox
LP : Tsunami sea
Date de sortie : 07/03/2025
Fata morgana
Black rainbow
Perfect soul
Keep sweet
Soft spine
Tsunami sea
A haven with two faces
No loss, no love
Crystal roses
Ride the wave
Deep end
