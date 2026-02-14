Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 14/02/2026 à 08:00.
Modéré le 14/02/2026 à 08:00.
Carpenter Brut en tournée - 14/02
Les prochaines dates de concert de Carpenter Brut se trouve dans notre agenda.
Carpenter Brut [ carpenter.brut: Facebook (14 hits) ]
08 mars 2026: AIX EN PROVENCE (13) - Headbang Festival au 6Mic
10 mars 2026: LYON (69) - Transbordeur (+ Danger)
11 mars 2026: LAUSANNE (SUI) - Les Docks (+ Danger)
12 mars 2026: ESCH SUR ALZETTE (LUX) - Rockhal
13 mars 2026: BRUXELLES (BEL) - Ancienne Belgique (+ Ultra Sunn)
20 mars 2026: PARIS (75) - Olympia
21 juin 2026: DESSEL (BEL) - Graspop Metal Meeting
21 octobre 2026: RAMONVILLE SAINT AGNE (31) - Le Bikini
22 octobre 2026: RENNES (35) - Le Mem
23 octobre 2026: NANCY (54) - L'Autre Canal
24 octobre 2026: STRASBOURG (67) - La Laiterie
25 octobre 2026: ROUBAIX (59) - La Condition Publique
28 octobre 2026: NIMES (30) - Paloma
29 octobre 2026: GRENOBLE (38) - La Belle Electrique
30 octobre 2026: PERPIGNAN (66) - El Mediator / Le Théâtre de l'Archipel
