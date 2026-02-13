Posté par Ted.
Modéré le 13/02/2026 à 08:00.
Modéré le 13/02/2026 à 08:00.
Le dernier Mandy, Indiana en écoute - 13/02
Le nouvel album de Mandy, Indiana, quatuor electro-noise de Manchester avec une chanteuse française (qui chante en français), est sorti le 6 février chez Sacred Bones / Modulor. Il s'intitule Urgh et s'écoute à la suite avec en bonus, leur dernier clip. [plus d'infos]
