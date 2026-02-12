Posté par Ted.
Norah invite Joshua - 12/02
Norah Jones et Joshua Homme de Queens Of The Stone Age ont collaboré ensemble sur "Somethin' stupid". Filmé, ce titre a été enregistré pour le podcast de la chanteuse, Norah Jones is playing along podcast. La vidéo est à voir à la suite.
[ Norah Jones Is Playing Along Podcast: Site officiel ] [plus d'infos]
