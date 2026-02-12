Infos précédentes :

Queens of the Stone Age- Alive in the CatacombsNorah invite Joshua - 12/02

Norah Jones et Joshua Homme de Queens Of The Stone Age ont collaboré ensemble sur "Somethin' stupid". Filmé, ce titre a été enregistré pour le podcast de la chanteuse, Norah Jones is playing along podcast. La vidéo est à voir à la suite.
