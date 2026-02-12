Posté par Ted.
Burdigala Fest 2026 - 12/02
Burdigala Records et l'Union Saint Bruno ont annoncé la troisième édition du Burdigala Fest, un rendez-vous de la scène punk et hardcore à Bordeaux, le samedi 30 mai 2026. Au programme : Blood Command, Knives, Hopes, Fluffy Machine, Unsafe, Violent Sadie Mode et Dirty Rodeo. Toutes les infos à la suite.
[ Page de l'évenement: Facebook ]
