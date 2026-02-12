Infos précédentes :
Grand Paris Sludge Festival 2026 - 12/02
La programmation de la quatrième édition du Grand Paris Sludge Festival, qui se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026 à l'Empreinte de Savigny-le-Temple (77) a été dévoilée. Coven, Hemelbestormer, Fuzz Sagrado, High Desert Queen et Salace joueront le samedi , tandis que Truckfighters, Alta Rossa, Verdun, Conviction et Midhaven joueront le lendemain. + d'infos ci-dessous.
[ Page de l'évenement: Facebook ]
