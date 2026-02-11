Infos précédentes :
Sub Pop a sorti un vinyle de 2 titres en édition limitée de Chat Pile comprenant un morceau original ("Masks") et une reprise de Nirvana ("Sifting"). Tout a été vendu rapidement, mais sa version streaming est dispo gratos à la suite. [plus d'infos]
