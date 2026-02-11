Posté par M!ke.
Modéré le 11/02/2026 à 08:00.
Modéré le 11/02/2026 à 08:00.
Une rareté Slipknot enfin exhumée - 11/02
Enregistré par Corey Taylor, Jim Root, Shawn « Clown » Crahan et Sid Wilson en marge des sessions de All hope is gone en 2008, Slipknot a annoncé que son album Look outside your window verrait enfin le jour le 18 avril lors du Record Store Day. Le tirage sera limité à 2300 exemplaires. [plus d'infos]
Slipknot
LP : Look outside your window
Date de sortie : 18/04/2026
LP : Look outside your window
Date de sortie : 18/04/2026
11th March
Moth
Dirge
Christina
Is real
Away
In reverse
Toad
Juliette
U can't stop this
Moth
Dirge
Christina
Is real
Away
In reverse
Toad
Juliette
U can't stop this
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires