Enregistré par Corey Taylor, Jim Root, Shawn « Clown » Crahan et Sid Wilson en marge des sessions de All hope is gone en 2008, Slipknot a annoncé que son album Look outside your window verrait enfin le jour le 18 avril lors du Record Store Day. Le tirage sera limité à 2300 exemplaires. [plus d'infos]

- -