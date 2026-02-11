Posté par Ted.
Art Rock 2026 : la prog dévoilée - 11/02
Le festival Art Rock version 2026 se déroulera du 22 au 24 mai à Saint-Brieuc. Sa programmation a été dévoilée, en feront notamment partie Last Train, The Kooks, De La Soul, Babyshambles et Model/Actriz.
