Posté par M!ke.
Modéré le 10/02/2026 à 08:00.
Un peu de Rotting Christ au Brutal Assault - 10/02
Trois titres du set de Rotting Christ au Brutal Assault de l'an dernier sont diffusés sur le Tube. [plus d'infos]
