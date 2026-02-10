Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 10/02/2026 à 08:00.
Modéré le 10/02/2026 à 08:00.
Eurocks 2026 : la prog est terminée - 10/02
Les Eurockéennes de Belfort ont dévoilé la totalité de la programmation de leur édition 2026 qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2026. The Offspring, Airbourne, Social Distortion, Ultra Vomit, Rise Of The Northstar, Pulp, The Hives, Sleaford Mods, Enhancer, Shaârghot, Coilguns, Ben Harper, Feu Chatterton et Jehnny Beth font partie des festivités.
[ Les Eurocks: Site officiel ]
