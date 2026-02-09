Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 09/02/2026 à 08:00.
Puscifer de sortie - 09/02

Normal isn't, le nouvel album de Puscifer sorti le 6 février, est en écoute à la suite, avec en bonus le clip de "Bad wolf". [plus d'infos]

