Infos précédentes :
- Puscifer de sortie
- Le comic book de Puscifer
- Le pendule de Puscifer
- Puscifer est normal, n'est-ce pas ?
- Quand MJK s'invite chez Primus
- Sumerian Records fait son récap de 2024
- Puscifer et l'algorithme
- Après la tournée, la galette commune de Perfect Primus Puscifer
- Va pas embêter Maynard James Keenan
- Puscifer invite des copains d'exception en tournée
Posté par Ted.
Modéré le 09/02/2026 à 08:00.
Modéré le 09/02/2026 à 08:00.
Puscifer de sortie - 09/02
Normal isn't, le nouvel album de Puscifer sorti le 6 février, est en écoute à la suite, avec en bonus le clip de "Bad wolf". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires