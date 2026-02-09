Posté par Ted.
La transmission Bruecken en avant - 09/02
Le groupe de post-rock allemand Bruecken a lancé "Onward transmission", un nouveau single en vidéo qui fera partie de Years that answer, un nouvel album qui paraîtra le 27 février 2026 chez Moment of Collapse (A Burial At Sea, Valve, Hexis, Red Apollo). [plus d'infos]
