Posté par M!ke.
Modéré le 08/02/2026 à 08:00.
Modéré le 08/02/2026 à 08:00.
L'évident licenciement - 08/02
The S.E.T. (Self Evident Truth) a annoncé s'être séparé de son guitariste Brady Ebert, l'ex-Turnstile. En cause, des commentaires diffamatoires de Brady à propos de son ex-groupe. L'histoire n'aura donc pas durer longtemps. Le groupe sort son premier EP chez Flatspot Records le 6 mars.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires