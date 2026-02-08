Posté par Ted.
McLusky enchaîne avec un mini-album - 08/02
McLusky, qui a fait la couv' de notre mag #68, a déjà du nouveau puisque le groupe sortira I sure am getting sick of this bowling alley, un mini-album, le 20 mars en numérique et le 1er mai en vinyle, via Ipecac. Un 1er extrait est à la suite. [plus d'infos]
