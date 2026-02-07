Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 07/02/2026 à 08:00.
swc_station_of_nowhere.jpgLe Sziget annonce sa prog' - 07/02

Le Sziget Festival a déjà annoncé plusieurs artistes pour sa version 2026 (11 au 15 août) dont Bring Me The Horizon, Perturbator, Parcels, Biffy Clyro, Bad Nerves, Health, Lambrini Girls et Wolf Alice.
[hu] Le line-up: Site officiel  External ]

