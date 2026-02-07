Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 07/02/2026 à 08:00.
Minimal Chords - Chambéry ConnexionEcoute Chambéry Connexion ! - 07/02

La liste des podcasts de "Chambéry Connexion", le programme musical rock/metal/bruyant proposé par Minimal Chords est en ligne. Bonne écoute !
[ [fr] Minimal Chords: Site officiel (1 hit) External / [fr] Chambéry Connexion: Site officiel  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page