Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 06/02/2026 à 08:00.
Modéré le 06/02/2026 à 08:00.
Ben Harper à GES 2026 - 06/02
Ben Harper & The Innocent Criminals, Sarah Brown et Robben Ford rejoignent l'affiche de l'édition 2026 de Guitare en Scène, qui se déroulera du 14 au 17 juillet 2026 à Saint-Julien-En-Genevois en Haute-Savoie (74). Ont déjà été annoncés : Steel Panther, Manu Lanvin, The Inspector Cluzo et Kool & The Gang.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires