Ben Harper & The Innocent Criminals, Sarah Brown et Robben Ford rejoignent l'affiche de l'édition 2026 de Guitare en Scène, qui se déroulera du 14 au 17 juillet 2026 à Saint-Julien-En-Genevois en Haute-Savoie (74). Ont déjà été annoncés : Steel Panther, Manu Lanvin, The Inspector Cluzo et Kool & The Gang.

