La dernière goutte de Doppler - 06/02
C'est avec "The last drop" que Doppler offre en aperçu de ce que sera Pourquoi ce disque ?, leur nouvel opus attendu le 24 avril. La liste de concerts du trio continue de prendre forme et se trouve à la suite [plus d'infos]
Doppler [ dopplermusic.fr: Site officiel ]
23 avril 2026: LYON - Le Périscope (Release Party)
24 avril 2026: BOURG EN BRESSE - MCC / La Tannerie
25 avril 2026: ANNECY - Le Brise Glace
07 mai 2026: RAMBOUILLET - L'Usine à Chapeaux
08 mai 2026: PARIS - L'Alimentation Générale
14 mai 2026: TOULOUSE - Le Rex
15 mai 2026: PERIGUEUX - Le Moulin du Rousseau
16 mai 2026: LODEVE - TBA
23 mai 2026: MULHOUSE - Le Noumatrouff
24 mai 2026: BESANCON - La Rodia (+ The Young Gods)
15 octobre 2026: TULLE - Des Lendemains qui Chantent
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
